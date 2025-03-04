Про це повідомили CNN та Bloomberg з посиланням на свої джерела в американському керівництві.

Зазначимо, що офіційних повідомлень від адміністрації президента США про припинення військової допомоги не було.

CNN повідомляє, що президент Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні після його суперечки із президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю в Овальному кабінеті. За словами чиновника Білого дому, Трамп наполягає на тому, що США підтримують мирні ініціативи, а партнери мають також дотримуватися цього курсу.

«Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту», – сказав представник Білого дому.

Інший посадовець додав, що призупинення стосується всього військового обладнання, яке ще не було відправлено в Україну.

Зазначається, що це рішення є прямою відповіддю на «неналежну поведінку» Зеленського, як її оцінює Трамп. Однак, у разі демонстрації нових зусиль з боку Києва щодо переговорів, допомогу можуть відновити.

Bloomberg пише, допомога буде переглянута, щоб визначити її відповідність мирному процесу. Затримка стосується всієї військової техніки, що ще не потрапила до України, включаючи зброю, що знаходиться на літаках, кораблях чи у транзитних зонах у Польщі.

Трамп успадкував від попередньої адміністрації право постачати зброю з резервів США на суму 3,85 мільярда доларів. За інформацією Bloomberg, він прагне швидко досягти мирної угоди щодо війни, яка триває вже три роки. Однак Зеленський наполягав на гарантіях безпеки перед підписанням будь-яких угод, що викликало невдоволення американського лідера.

Європейські союзники розглядають можливість продовження військової допомоги Україні власними силами, оскільки в разі тривалого призупинення підтримки з боку США запаси зброї можуть вичерпатися до літа. Тим часом Європейська комісія пропонує виділення 150 мільярдів євро ($158 млрд) для посилення обороноздатності країн-членів ЄС. Неназвана частина з цієї суми має бути виділена для допомоги Україні.