О результатах переговоров сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к украинцам.

Переговоры проходили в Саудовской Аравии между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки, которые пытаются выступить посредниками для прекращений боевых действий между Украиной и Россией.

Украинцы предлагали в качестве первого шага на пути к миру объявить перемирие в воздухе, на море и провести обмен пленными. Но американцы настояли на полном прекращении огня. В итоге делегация Украины дала согласие на перемирие вдоль всей линии соприкосновения на срок 30 дней.

Соглашение о полезных ископаемых обсуждалось, но подписано не было. Ожидается, что его в ближайшее время должны подписать руководители Украины и Америки — президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Что до предложенного перемирия, свое слово теперь должна сказать Россия. Ожидается, что в ближайшие дни государство-агрессор должен будет посетить представитель президента США, чтобы убедить руководителя России Владимира Путина согласиться на временное перемирие.

Несколькими днями ранее Путин высказался о возможных условиях заключения мира с Украиной: Россия требует передать ей всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, гарантировать нейтральный статус Украины и значительное сокращение численности украинской армии и ее вооружений.

Такие условия украинская сторона считает неприемлемыми. США попробуют смягчить требования россиян. Американцы настаивают на взаимных уступках обеих сторон конфликта. Ранее Соединенные Штаты прекратили военную помощь Украине до тех пор, пока наша страна не согласится с американским видением условий наступления мира с Россией.Сегодня, после переговоров в Саудовской Аравии, в Офисе президента Украины сообщили, что помощь будет немедленно возобновлена.

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