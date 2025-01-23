Черговий фейк росіян спростовує Телеграм-канал «Одеське життя».

У мережі поширюється інформація, що українські спецслужби нібито готують низку «резонансних провокацій із радіоактивним впливом на місцевості». Підготовка «операції» триває шість місяців, а її реалізація запланована на січень-лютий 2025 року.

Для досягнення хоча б видимості достовірності називаються навіть об’єкти, які хоче «піддати атаці Україна» – це Миколаївський бронетанковий завод, підприємство «Радон» і Чорнобильська АЕС.

Як причину «підступного» плану України зі знищення власної інфраструктури автори фейку називають бажання таким чином зірвати мирні ініціативи Трампа. При цьому заявляють, що щоб зірвати плани американського президента Україна взаємодіє з американськими спецслужбами.

«Такі інформаційні вкидання є частиною інформаційної війни, яка покликана нагнітати панічні настрої серед українців і дискредитувати репутацію країни як надійного партнера», – зазначає “Одеське життя”.

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