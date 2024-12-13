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ЗСУ за наказом американців знищують своїх бійців: новий російський фейк

ЗСУ за наказом американців знищують своїх бійців: новий російський фейк

У мережу вкинули черговий фейк російської пропаганди, про те, що американці наказали українським військовим знищувати своїх військовополонених, які повернулися після обміну в Курській області.

Створено фейкову історію про те, що нібито американці в ніч з 7 на 8 грудня завдали удару системою HIMARS по Курській області, а ціллю стали військовослужбовці ЗСУ, що повернулися з полону. Допис с такою інформацією з’явився у телеграм-каналі «Отряд Ковпака».

Це інформаційний вкид брехливий  настільки, що навіть  його важко оцінити з позиції здорового глузду.

Творці фейку діяли прямолінійно, навіть без будь-якої спроби створення мінімальної легенди для своєї брехні.

Автори фейків діють так, щоб вимкнути критичне мислення та швидко досягти своїх цілей — виправдати  війну РФ проти України історіями про вигадані «злочини київського режиму», щоб показати головних союзників  України цинічними монстрами, а героїчних захисників нашої країни виконавцями чужої  волі.

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