“Україна будує резервації для переселенців”,- новий фейк російської пропаганди

Російська пропаганда не має меж в абсурдності та продукує нові фейки, спрямовані на підрив єдності українців. Пропагандисти емоційно розповідають, що на заході нашої країни збудують гетто для переселенців із металевих будинків.
Подробиці чергового фейку ворожої пропаганди розповідає телеграм-канал “Одеського Життя“.
Насправді йдеться про реалізацію проєкту з будівництва житла для мешканців, зруйнованих рашистами населених пунктів.
І щоб переселенці змогли легше адаптуватися за нових умов, їм спробують створити цілі райони схожі на їхню малу батьківщину. Наприклад, в Гощі Рівненської області збудують «міні-Бахмут» для переселенців.
Там планують створити квартал, що відтворює межі Бахмута.
Нова брехня російських пропагандистів віроломна і безглузда. Їхня мета залишається стабільною: вкотре спробувати роз’єднати суспільство та переконати українців у міфічному існуванні “громадян різних сортів”.
Тож не ведіться на російські інформаційні вкиди, пам’ятайте, що сила в єдності та взаємодопомозі.
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