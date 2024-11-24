“Україна будує резервації для переселенців”,- новий фейк російської пропаганди

Подробиці чергового фейку ворожої пропаганди розповідає телеграм-канал “Одеського Життя“.

Насправді йдеться про реалізацію проєкту з будівництва житла для мешканців, зруйнованих рашистами населених пунктів.

І щоб переселенці змогли легше адаптуватися за нових умов, їм спробують створити цілі райони схожі на їхню малу батьківщину. Наприклад, в Гощі Рівненської області збудують «міні-Бахмут» для переселенців.

Там планують створити квартал, що відтворює межі Бахмута.





Нова брехня російських пропагандистів віроломна і безглузда. Їхня мета залишається стабільною: вкотре спробувати роз’єднати суспільство та переконати українців у міфічному існуванні “громадян різних сортів”.

Тож не ведіться на російські інформаційні вкиди, пам’ятайте, що сила в єдності та взаємодопомозі.

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