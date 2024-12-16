Одесі партизани пустили під укіс поїзд із західною допомогою: чи правда це

Нещодавно російські пропагандистські канали видали бадьоре повідомлення про те, що «в Україні набирає обертів партизанський спротив». Нібито під Одесою пустили під укіс черговий поїзд із західною допомогою.
Телеграм-канал «Одеського життя» з’ясував, що за результати дії «одеських партизанів» видали сходження з рейок 15-ти залізничних вагонів у Казахстані в травні 2015 року.
Російські пропагандисти готові до будь-якої віроломної брехні, щоб підтримати ілюзію існування в Україні організованого проросійського підпілля.
«Одеське життя» закликає читачів завжди перевіряти джерела інформації. Навіть якщо в «новинах», як підтвердження правдивості, публікують ефектні фото «з місця подій».
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