Черговий фейк росіян спростовує телеграм-канал «Одеського життя».

За сценарієм авторів цього «творіння», дезертир нібито «втерся в довіру» до поліцейського, після чого напоїв його та зґвалтував.

Виробники фейків як на першоджерело посилаються на нібито існуючий сюжет на неназваному українському телеканалі. Хоча справді грубо змонтоване відео вперше з’явилося на сторінках у соціальних мережах пропагандистів.

«Такою дикою інформаційною жуйкою годують російські пропагандисти свою аудиторію… Нова брехня російських пропагандистів віроломна і безглузда. Не ведіться на ворожу пропаганду, яка з кожним днем ​​стає дедалі абсурднішою. Автори фейків часто створюють сильно емоційно забарвлені вкидання для того, щоб вимкнути критичне мислення та швидко досягти своїх цілей», – наголошується в публікації.

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