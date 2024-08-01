“Українців атакують отруйні павуки” – черговий фейк російської пропаганди

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України та Центрі протидії дезінформації.

“Щойно спростували міф про епідемію лихоманки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця “епідемія”, в їхній хворобливій уяві, походить із тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба…

Мовляв, у нас тут справжній апокаліпсис: уже є кілька смертей, і маса людей потрапила до лікарень”, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Читайте також: «У ЗСУ вбивають власних поранених» – черговий фейк російської пропаганди

За даними Міністерства охорони здоров’я, про масові звернення по медичну допомогу у зв’язку з укусами не йдеться. У липні зареєстровано випадок укусу отруйного павука каракурта, після якого постраждалий мешканець Одеської області звернувся до медиків. Він перебуває в лікарні й отримує необхідну допомогу, його стан стабільний.

У МОЗ також зазначили, що через аномальну цьогорічну спеку в Україні справді активізувалися павуки, однак летальних випадків немає. У разі укусу рекомендується одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летального результату.

Читайте також: Фейк про покинутого хлопчика в Херсоні: чому історія 3-річної давнини набрала такий ажіотаж у соцмережах