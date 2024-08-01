“Українців атакують отруйні павуки” – черговий фейк російської пропаганди

“Українців атакують отруйні павуки” – черговий фейк російської пропаганди

Російська пропаганда поширює новий фейк про нашестя отруйних павуків в Україні: нібито вже зафіксовано кілька смертей, чимало людей перебувають у лікарнях. Окремі ворожі ресурси навіть пов’язують “нашестя павуків” із роботою “американських біолабораторій”.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України та Центрі протидії дезінформації.

“Щойно спростували міф про епідемію лихоманки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця “епідемія”, в їхній хворобливій уяві, походить із тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба…
Мовляв, у нас тут справжній апокаліпсис: уже є кілька смертей, і маса людей потрапила до лікарень”, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Читайте також: «У ЗСУ вбивають власних поранених» – черговий фейк російської пропаганди

фейк

За даними Міністерства охорони здоров’я, про масові звернення по медичну допомогу у зв’язку з укусами не йдеться. У липні зареєстровано випадок укусу отруйного павука каракурта, після якого постраждалий мешканець Одеської області звернувся до медиків. Він перебуває в лікарні й отримує необхідну допомогу, його стан стабільний.

У МОЗ також зазначили, що через аномальну цьогорічну спеку в Україні справді активізувалися павуки, однак летальних випадків немає. У разі укусу рекомендується одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летального результату.

Читайте також: Фейк про покинутого хлопчика в Херсоні: чому історія 3-річної давнини набрала такий ажіотаж у соцмережах

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk