Мешканець Одеської області потрапив до реанімації через укус павука

Про це повідомляє видання “Махала” з посиланням на Болградську лікарню.

Заступник генерального директора КНП “Болградська ЦРЛ” Катерина Ніколаєва повідомила, що вчора, 24 липня, до медзакладу звернулася перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. За детальним описом пацієнта медики встановили, що це каракурт.

“Наразі стан чоловіка середнього ступеня важкості, він перебуває під наглядом у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Як тільки десь з’явиться інформація про її появу, ми одразу її закупимо, – розповіла медик.

Мешканців області попереджають: укус каракурта дуже небезпечний, його отрута чинить токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, спричиняє отруєння всього організму та може призвести до смерті. У разі укусу, необхідно відразу звертатися до лікаря.

Який вид павука мешкає в Одеській області

Про те, що в Національному природному парку “Тузловські лимани” різко зросла кількість самок павука каракурта, повідомили співробітники парку.

Під час обстеження території парку вчені виявили в прибережній смузі Малошаганського і Джантшейського лиманів на одному квадратному метрі 2-3 самки “чорної вдови”.

“Були роки і навіть десятиліття, коли про каракурта нічого не було чути, а після зміни умов знову “з’являвся”, оскільки чисельність його різко зростала. Зазвичай це відбувалося тоді, коли панує спекотна та посушлива погода – саме такі умови є найбільш сприятливими для цього виду”, – кажуть науковці.

В Україні поширений один вид каракурта, який мешкає, зокрема, в Одеській області. Укус його в 50 разів отруйніший за укус тарантула і небезпечний для здоров’я і навіть життя людини.

Ці павуки мають 8 очей, які розташовуються у 2 ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження в неї на черевці з’являються червоні цяточки. Самці менші за самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з’їдає, за що й отримала назву “чорна вдова”.