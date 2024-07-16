“У ЗСУ вбивають власних поранених” – черговий фейк російської пропаганди

“У ЗСУ вбивають власних поранених” – черговий фейк російської пропаганди

Російські пропагандисти розповсюджують відео, в якому українській військовий нібито стріляє у власного пораненого побратима. Але є нюанс – на відео зняті російські військові.

Звідки взявся цей фейк, розповідає телеграм-канал “Одеського Життя”.

На початку червня в Запорізькій області, в районі Роботино, український FPV дрон атакував групу окупантів. Один із поранених загарбників був розстріляний своїм “колегою”. Оригінальне відео було розміщене в телеграм-каналі “Russia No Context”.

Читайте також: Фейк про покинутого хлопчика у Херсоні: чому історія 3-річної давнини набрала такий ажіотаж у соцмережах

Проте російський пропагандистський телеканал “росія 24” звично змінив опис події на протилежний. Його ведуча перенесла дії окупантів на Збройні Сили України. На “росії 24” виготовили сюжет зі стандартним набором епітетів на адресу українських військових, які нібито розстрілюють своїх поранених.

Фабрика фейкових новин на тему “звірячої сутності українських фашистів” не зупиняє своє “виробництво” ні на хвилину. Російське телебачення вкотре використовує дезінформацію для створення сенсаційних фейкових новин.

На скріншотах видно той самий момент із оригінального відео та фейкового дублікату російських пропагандистів.

Читайте також: Росіяни розповсюджують фейк про знищення українських кораблів в Одесі

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk