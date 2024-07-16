“У ЗСУ вбивають власних поранених” – черговий фейк російської пропаганди

Звідки взявся цей фейк, розповідає телеграм-канал “Одеського Життя”.

На початку червня в Запорізькій області, в районі Роботино, український FPV дрон атакував групу окупантів. Один із поранених загарбників був розстріляний своїм “колегою”. Оригінальне відео було розміщене в телеграм-каналі “Russia No Context”.

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Проте російський пропагандистський телеканал “росія 24” звично змінив опис події на протилежний. Його ведуча перенесла дії окупантів на Збройні Сили України. На “росії 24” виготовили сюжет зі стандартним набором епітетів на адресу українських військових, які нібито розстрілюють своїх поранених.

Фабрика фейкових новин на тему “звірячої сутності українських фашистів” не зупиняє своє “виробництво” ні на хвилину. Російське телебачення вкотре використовує дезінформацію для створення сенсаційних фейкових новин.

На скріншотах видно той самий момент із оригінального відео та фейкового дублікату російських пропагандистів.

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