«Украинцев атакуют ядовитые пауки» — очередной фейк российской пропаганды

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины и Центре противодействия дезинформации.

«Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый — нашествие ядовитых пауков. Причем эта «эпидемия», в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя…

Мол, у нас тут настоящий апокалипсис: уже есть несколько смертей, и масса людей попала в больницы», — говорится в сообщении Минздрава.

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По данным Министерства здравоохранения, о массовых обращениях за медпомощью в связи с укусами речь не идет. В июле зарегистрирован случай укуса ядовитого паука каракурта, после которого пострадавший житель Одесской области обратился к медикам. Он находится в больнице и получает необходимую помощь, его состояние стабильное.

В Минздраве также отметили, что из-за аномальной нынешней жары в Украине действительно активизировались пауки, однако летальных случаев нет. В случае укуса рекомендуется сразу обратиться к медикам. Важно помнить, что укусы самого ядовитого паука Украины в основном не приводят к летальному исходу.

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