Єлизавета II: ікона стилю, королева Великої Британії та символ цілої епохи

Принц Філіп, чоловік Єлизавети ІІ

9 березня 2021 року у Віндзорському замку «мирно помер» чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп. Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

У середині лютого цього року принца Пилипа госпіталізували. У лікарні він провів майже місяць. Подробиці його стану не розкривалися, але зазначали, що стан принца не пов’язаний з пандемією коронавірусу. BBC повідомляло, посилаючись на прес-службу Букінгемського палацу, що принц Філіп залишив клініку після «лікування інфекції та успішної процедури, необхідної для лікування його хронічної хвороби».

Довідка «Одеського життя»

Принц Філіп Маунтбеттен, герцог Единбурзький – принц Грецький та Данський, онук короля Греції Георга I, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II.

Народився 10 червня 1921 року у палаці Мон-Репо[en] на грецькому острові Корфу і був хрещений за православним обрядом.

У період навчання в коледжі Філіп познайомився зі своїми четверородними сестрами — принцесами Єлизаветою та Маргарет, під час їхнього візиту до навчального закладу разом із королем Георгом VI. Після цього між Пилипом і Єлизаветою почалося листування, і в 1946 році Пилип попросив у короля дозволу одружитися з спадкоємицею престолу. Про їх заручини було оголошено 10 липня 1947 року. Одруження відбулося 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. У шлюбі Єлизавета ІІ та принц Філіп перебували 74 роки.

У Філіпа та Єлизавети народилися четверо дітей: Чарльз, принц Уельський (1948), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960) та принц Едвард, граф Вессекський (1964).

10 червня чоловікові Єлизавети ІІ могло б виповнитись 100 років.

Джерело: Вікіпедія

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Єлизавета II не повинна була стати монархом

Єлизавета ІІ не лише сидить на троні довше, ніж будь-хто з чинних королів Європи, а й є останнім представником «старої школи» монархів. У свої 94 роки вона ретельно дотримується вікових традицій та церемоній, ніколи не відступає від правил етикету і не дає інтерв’ю.

Єлизавета була лише третьою претенденткою на трон Великобританії, і ніхто не очікував, що вона колись стане королевою. Сьогодні Єлизавета II є найстарішим лідером держави у світі та главою 15 незалежних держав: Австралії, Багамських Островів, Барбадосу, Канади, Нової Зеландії, Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Ямайки та інших.

Носить дамську сумочку не просто так

Єлизавета II як справжня жінка колекціонує невеликі сумки. А ще це важливий атрибут у руках королеви. Коли вона починає перекладати сумочку з однієї руки до іншої під час розмови, це означає, що вона хоче припинити спілкування. Якщо Єлизавета ставить свою сумочку на стіл або на підлогу, вона планує залишити захід через 5 хвилин. Ну а якщо королева смикає своє кільце, це означає, що вона покине це місце негайно.

Автолюбителька без прав

Її Величність просто любить самостійно їздити на авто і ніколи не пристібається. Під час Другої світової війни принцеса Єлизавета не лише водила легкі вантажівки, а й уміла міняти колеса. При цьому досі не має ні водійських прав, ні паспорта. Ці документи у Великій Британії видаються від королівського імені. А правлячому монарху паспорт, як і права водія, мати не належить (але це виняток).

Королева служила в армії

Коли 1939 року розпочалася Друга світова війна, Єлизавета благала батька дозволити їй вирушити на фронт. Натомість король Георг VI дозволив дочці виступити зі зверненням до підданих:

– Я можу чесно сказати вам усім, що ми, діти, сповнені бадьорості та сміливості. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти нашим доблесним морякам, солдатам та льотчикам, і ми теж поділяємо цю небезпеку та смуток війни.

Коли Єлизаветі виповнилося 18 років, вона вступила до жіночого полку оборони. І була першою жінкою з королівської родини, яка приєдналася до Збройних сил як активний учасник. Також королева має сертифікат рятувальника. Колись вона всерйоз захоплювалася плаванням.

Любить яскравий одяг

Єлизавета II носить одяг лише яскравих кольорів, щоб бути помітним у натовпі, і лише вироблений у Британії. У чорному вбранні королева може з’явитися на людях лише у разі жалоби. Вона не може собі дозволити двічі вийти у світ в тому самому платті. Але королева на те й королева, щоб робити те, що хоче, тому вона не раз порушувала цю негласну заборону.

Королеву не впізнали туристи

Під час однієї з прогулянок Єлизавети в Лондоні туристи не впізнали її та запитали, чи не бачила вона тут Єлизавету ІІ. На що жінка відповіла: «Я – ні, а ось він – бачив», вказавши пальцем на поліцейського, який стояв неподалік. Був випадок, коли Єлизавету охоронець не пропустив до її VIP-ложі на офіційному заході. Він пояснив, що не впізнав королеву, і вирішив, що бабуся просто заблукала.

Її Величність у кіно

Єлизавета II стала головною героїнею не одного художнього фільму, щоправда, особисто королева у зйомках практично не брала участі:

біографічний фільм «Королева» (2006);

міні-серіал «Королева» (2009);

фільм «Король каже!» – про життя отця Єлизавети, короля Георга VI (2011);

фільм «Лондонські канікули» (2015) – про пригоди королеви у ніч святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні;

з 2016 р. серіал «Корона», присвячений 90-річчю королеви.

документальний фільм «Єлизавета II: сімейна історія» (2016);

У 2012 році Єлизавета II знялася у короткометражному фільмі з Джеймсом Бондом (Деніел Крейг). І навіть була визнана найкращою «дівчиною агента 007».

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Джерела: bbc.com, tsn.ua, elle.ua, marieclaire.ua