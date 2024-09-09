Річниця смерті англійської королеви: що зробив цього дня король Чарльз III

Як пише видання Hello Magazine, публічного заходу в пам’ять королеви не було – таку традицію встановила покійна Єлизавета II в річницю смерті свого батька, короля Георга VI, який помер 6 лютого 1952 року в маєтку Норфолк.

Тому подружжя Карл III і Камілла вшанували пам’ять королеви в приватному порядку на закритій церковній службі в Креті-Кірк недалеко від Балморала.

У соціальних мережах родини опубліковано зворушливу фотографію Єлизавети ІІ

у яскравому вбранні, саме такому одягу віддавала перевагу королева. Підпис до знімка свідчить: «Згадуючи королеву Єлизавету II, 1926-2022».

Королева Британії Єлизавета II померла в Балморалі, Абердиншир, 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Вона правила Великою Британією 70 років.

Цього ж дня Чарльз III став королем. У травні 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася урочиста коронація короля Чарльза. Після коронації його дружина Камілла Боулз (до коронації герцогиня Корнуолльська) стала королевою Британії.

Раніше «Одеське Життя» розповідало, що українці не можуть вирішити, як правильно називати нового короля Великої Британії.