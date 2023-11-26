Україна може отримати 50 мільйонів євро від ЄС на ремонт портів

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші «лінії солідарності» та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури»,

– написала вона в соцмережі «X» (колишній Twitter).

У листі президенту Володимиру Зеленському фон дер Ляєн зазначила, що покращені портові потужності прискорять експорт продовольства та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки.

«З часом наші інвестиції дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту. На додачу до «шляхів солідарності» на суші, морські маршрути зроблять український харчовий експорт більш конкурентоспроможним і передбачуваним, що піде на користь споживачам у всьому світі, у тому числі через сприяння харчовій безпеці у найбільш уразливих регіонах»,

– сказано у листі.

Наприкінці жовтня Україна отримала від Євросоюзу черговий, дев’ятий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. А вже в середині листопада стало відомо, що Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн. євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн. євро – на підтримку українських біженців у Молдові.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на погрози росії, Україна запустила на повну силу новий коридор для постачання зерна та інших товарів через турецькі протоки на світовий ринок.

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