Одеський регіон захистять додатковими потужними системами ППО, – президент Зеленський

Про це розповів сьогодні, 25 листопада 2023 року, президент України Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві.

«Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО у нас дефіцит. Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює. Збільшуватимемо обсяги та безпеку в Одеському регіоні»,

– заявив глава держави.

За його словами, Україна вважає створення «зернового коридору» без росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, що йдуть по ньому.

Також Зеленський додав, що Україна отримає від партнерів військові кораблі для супроводу та забезпечення безпеки суден, що рухаються «зерновим коридором» у Чорному морі. Президент назвав це «питанням близького майбутнього».

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні додаткові засоби захисту від російських атак зернових маршрутів на Одещині. Серед них – одна із найпередовіших у світі систем ППО.

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Джерело: Суспiльне, фото ілюстративне, Корреспондент.net