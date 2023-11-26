Украина может получить 50 миллионов евро от ЕС на ремонт портов

Европейский союз выделит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от атак россиян.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши «линии солидарности» и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры»,
– написала она в соцсети «X» (бывший Twitter).
В письме президенту Владимиру Зеленскому фон дер Ляен отметила, что улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, которые Украина поставляет на мировые рынки.
«Со временем наши инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта. Вдобавок к «путям солидарности» на суше, морские маршруты сделают украинский пищевой экспорт более конкурентоспособным и предполагаемым, что пойдет на пользу потребителям во всем мире, в том числе через содействие пищевой безопасности в наиболее уязвимых регионах»,
– сказано в письме.
В конце октября Украина получила от Евросоюза очередной, девятый, транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.
Как сообщалось ранее, несмотря на угрозы россии, Украина запустила на полную силу новый коридор для поставок зерна и других товаров через турецкие проливы на мировой рынок.
Еще новости Одессы по теме:
- В одесские порты по временному коридору начали заходить гражданские суда;
- В Одесской области расширили акваторию одного из портов;
- В ОК «Юг» рассказали, как Украина защитит порты от атак россиян.