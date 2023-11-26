Украина может получить 50 миллионов евро от ЕС на ремонт портов

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши «линии солидарности» и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры»,

– написала она в соцсети «X» (бывший Twitter).

В письме президенту Владимиру Зеленскому фон дер Ляен отметила, что улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, которые Украина поставляет на мировые рынки.

«Со временем наши инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта. Вдобавок к «путям солидарности» на суше, морские маршруты сделают украинский пищевой экспорт более конкурентоспособным и предполагаемым, что пойдет на пользу потребителям во всем мире, в том числе через содействие пищевой безопасности в наиболее уязвимых регионах»,

– сказано в письме.

В конце октября Украина получила от Евросоюза очередной, девятый, транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

Как сообщалось ранее, несмотря на угрозы россии, Украина запустила на полную силу новый коридор для поставок зерна и других товаров через турецкие проливы на мировой рынок.

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