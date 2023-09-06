Ухилянти навпаки, або як українці додому повертались 

Двоє мешканців Болградського району вирішили повернутися до України з Молдови. Але зробили це незаконним способом — під покровом ночі й без паспортного контролю.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Чоловіки перетнули кордон України недалеко від села Кубей. Вони проклали свій власний “зелений” коридор і повернулися до України, оминаючи усі пункти пропуску.

За словами прикордонників, правопорушники у своє виправдання пояснили, що начебто йшли з сусіднього села і нічого не порушували.

Але пильні охоронці кордону показали їм де саме вони перетнули кордон, показавши їм їхні сліди на контрольно-слідовій смузі.

На обох нічних туристів складені протоколи про незаконне перетинання державного кордону. А також перевіряється інформація в Болградському РТЦК та СП чи не рахуються дані чоловіки в списках ухилянтів.

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