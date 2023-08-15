В Одесі керівник громадської організації допомагав “ухилянтам”

В Одесі затримали керівника громадської організації, який за 8000 доларів США допомагав ухилятись від призову чоловікам. Про це 14 серпня 2023 року повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Чоловіка затримали у центрі міста під час отримання грошей. За даними поліції, він обіцяв вплинути на посадовців одного з військкоматів, щоб зняти з військового обліку людину за станом здоров’я.

Керівника громадської організації затримали. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживанні впливом.

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що семеро чоловіків на Одещині планували незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови. Чоловіків затримали за 2 км від кордону із сусідньою державою

Фото: НПУ