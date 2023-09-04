Вони подолали багато кілометрів: на Одещині затримали ухилянтів із трьох областей України

Чотирьох чоловіків затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону. “Мандрівники” приїхали до Одещини з трьох областей, аби перетнути кордон та потрапити до Молдови.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У повідомленні йдеться, що правопорушники виявилися мешканцями Дніпропетровської, Закарпатської та Житомирської областей.
Маршрут своєї подорожі «мандрівники» відшукали використовуючи закритий телеграм-канал. За допомогою послуг таксі дістались села Петропавлівка, що на Одещині, а далі вирушили пішки до кордону з Молдовою. На цьому етапі шляху їх виявили та затримали охоронці державного кордону.
Як з’ясували прикордонники, усі чоловіки за віком підлягають мобілізації. А незаконним способом спробували виїхати через обмеження у виїзді.
Наразі всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконну спробу перетину державного кордону. Їхню подальшу долю вирішить суд.
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