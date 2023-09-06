Уклонисты наоборот, или как украинцы домой возвращались

Двое жителей Болградского района решили вернуться в Украину из Молдовы. Но сделали это незаконным способом – под покровом ночи и без паспортного контроля.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчины пересекли границу Украины недалеко от села Кубей. Они проложили свой собственный «зеленый» коридор и вернулись в Украину, минуя все пункты пропуска.

По словам пограничников, правонарушители в свое оправдание объяснили, что якобы уходили из соседнего села и ничего не нарушали.

Но бдительные охранники границы показали им, где именно они пересекли границу, показав им их следы на контрольно-следовой полосе.

На обоих ночных туристов составлены протоколы о незаконном пересечении государственной границы. А также проверяется информация в Болградском РТЦК и СП не числятся ли данные мужчины в списках уклонистов.

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