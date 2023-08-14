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Чоловіки на Одещині намагалися перетнути кордон маршрутом, що купили у телеграм-каналі

Чоловіки на Одещині намагалися перетнути кордон маршрутом, що купили у телеграм-каналі

Семеро чоловіків на Одещині планували незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови. Чоловіків затримали за 2 км від кордону із сусідньою державою.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління ДПСУ.

Чоловіків затримали прикордонники Подільського загону. Вони зреагували на отриману оперативну інформацію

Як з’ясувалося, жителі Одеської та Рівненської областей планували спочатку незаконно потрапити на територію РМ, а потім до однієї з країн Європейського союзу.

Чоловіки слідували до кордону за заздалегідь прокладеним маршрутом. Маршрут їм надав «куратор». Зі слів затриманих, свого провідника вони знайшли в закритому телеграм-каналі. Вартість такої послуги для однієї особи складала 1,6 тисячі доларів США.

Коли чоловіки дісталися до вказаної точки на карті, їх одразу затримали прикордонники.

На затриманих складено протоколи про спробу незаконного перетину державного кордону. Справи скеровано до суду.

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