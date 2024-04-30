Метою удару по Одесі 29 квітня було вбивство мирних жителів – Генпрокурор

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він зазначив, що росія цинічно нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу, внаслідок чого п’ятеро людей загинули, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

“Удар був нанесений балістичною ракетою Іскандер з касетним боєзарядом. Це невиборча зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було прийнято офіцерами з РФ свідомо, щоб убити якнайбільше мирних українців”, – розповів генпрокурор.

Речник ОК “Південь” Дмитро Плетенчук підтвердив, що у ракеті, якою окупанти сьогодні вдарили по Одесі, була шрапнель – її використовують для знищення живої сили.

Розслідування продовжується. Глава прокуратури обіцяє знайти та покарати тих, хто віддає злочинні накази про обстріл мирних українських міст.

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