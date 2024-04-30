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Обстріл 29 квітня: в Одесі вже 5 загиблих, в області оголошено жалобу

Обстріл 29 квітня: в Одесі вже 5 загиблих, в області оголошено жалобу

Кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі 29 квітня побільшало до п’яти осіб. Четверо поранених у тяжкому стані, за їхнє життя зараз борються лікарі. 30 квітня оголошено днем ​​жалоби.

Про це повідомив керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

У лікарні помер чоловік 1960 року народження.

З 23 постраждалих, які госпіталізовані, 8 осіб перебувають у тяжкому стані. З них четверо – у вкрай тяжкому, у тому числі й чотирирічна дівчинка. Медики намагаються робити все можливе.

У зв’язку із загибеллю людей внаслідок російської ракетної атаки, сьогодні, 30 квітня, в Одесі та області оголошено день жалоби.

Російська балістична ракета, начинена тисячами вражаючих елементів — шрапнеллю, розірвалася над одеським узбережжям в районі 9 станції Великого фонтану приблизно о 18:30 29 квітня 2024 року.

У цей час сотні мирних жителів відпочивали біля моря, займалися спортом, вигулювали тварин. Смертоносні металеві частинки вбивали і калічили всіх без розбору: дітей, дорослих, жінок, чоловіків та тварин. Близько 40 людей постраждали, у тому числі вагітна жінка.

Вибух одразу забрав життя чотирьох людей, серед яких проректор одеського МГУ.

Уламки збитої ракети розлетілися в радіусі кількох сотень метрів, на Палаці студентів Юракадемії, відомому як «Замок Гаррі Поттера», спалахнув дах, у багатьох приватних будинках вибито скло та пошкоджено покрівлю.

Пожежники ліквідували масштабну пожежу у “замку” на площі 600 кв.м.

Спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що характер пошкоджень на стінах будинків свідчить, що боєприпас був призначений для вбивства мирних жителів.

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