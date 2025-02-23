Як повідомляють Сили оборони півдня України, один із дронів упав на приватний житловий будинок, через що будинок загорівся. Попередньо постраждали троє людей.

За даними обласного управління ДСНС, у місцях влучення ворожих дронів спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували.

«Пошкоджено приватний житловий будинок, постраждали 3 особи»,

Крім того, у відомстві показали, як гасили пожежі на місцях «прильотів»:

За інформацією Повітряного командування «Південь», у ніч проти 23 лютого 2025 року на півдні країни сили протиповітряною обороною збили 18 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників інших типів, з яких 12 – на Одещині.

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