Як повідомляють Сили оборони півдня України, один із дронів упав на приватний житловий будинок, через що будинок загорівся. Попередньо постраждали троє людей.
За даними обласного управління ДСНС, у місцях влучення ворожих дронів спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували.
«Пошкоджено приватний житловий будинок, постраждали 3 особи»,
Крім того, у відомстві показали, як гасили пожежі на місцях «прильотів»:
За інформацією Повітряного командування «Південь», у ніч проти 23 лютого 2025 року на півдні країни сили протиповітряною обороною збили 18 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників інших типів, з яких 12 – на Одещині.
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