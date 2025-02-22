Сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав о 20:49.

«Одеса, Чорноморськ, у вашому напрямку ударні БПЛА з акваторії Чорного моря», – попередили Повітряні сили.

А один із Телеграм-каналів навів таку карту:

Кілька хвилин по тому моніторингові Телеграм-канали повідомили про можливий «приліт» в області. Подробиці поки що невідомі.

Жителі Одеської області чують вибухи – працює наше ППО.

Крім того, повідомляється, що в Одесі сильно «скаче» напруга. Тож радимо, сподіваючись на краще, підготуватися до гіршого та заздалегідь зарядити гаджети. При цьому потужні електроприлади (знову ж, щоб уникнути можливих неприємностей), зараз краще відключити.

ОНОВЛЕНО 21:55:

Серію вибухів чули в Одесі. Також повідомляється, що триває бойова робота по Одеському району.

В даний час дрони прямують у бік Великодолинського. У морі залишається ще два «шахеди».

ОНОВЛЕНО 22:00:

Станом на 22:00 у небі над Одесою та областю чисто. В цей же час було дано відбій повітряної тривоги.

В той же час не виключаються нові пуски.

Телеграм-канали пишуть про кілька «прильотів» в області. Офіційна інформація від військових надійде пізніше.