Повітряну тривогу оголосили в 22:30. В Обласній військовій адміністрації та в мерії Одеси закликали мешканців регіону пройти в безпечні місця та залишатися там, доки небезпека не мине.

Передмістя Південного, за даними моніторингових каналів, атакували біля десятки шахедів. Їм активно протидіяли сили протиповітряної оборони. Було чутно багато вибухів, та стрілянина. Відбулися вибухи внаслідок влучань, чи збиття дронів, поки не відомо.

Також поки що не надходило інформації про постраждалих та можливі руйнування.Нагадаємо, що попередньої ночі потужної атаки дронами зазнало місто Рені на Одещіні. Ворог цілив по портовій інфраструктурі.