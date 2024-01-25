Батько п’ятьох дітей з одеського передмістя загинув у бою на Херсонщині

Про це повідомили на facebook-сторінці Красносільської громади.

Український захисник загинув 16 січня 2024 року. Йому назавжди залишиться 40 років.

Загиблий Ігор Горлов до останньої миті виконував свій військовий обов’язок на передовому рубежі оборони України в Херсонській області.

Як повідомили в громаді, загиблий герой мріяв дожити до Перемоги та відсвяткувати її зі своєю великою родиною. Але доля розпорядилася інакше.

У полеглого на війні захисника залишилася дружина й п’ятеро дітей.

Співчуваємо і сумуємо разом з рідним та близьким загиблого, –

написали слова скорботи рідним та близьким Ігоря.

Про дату й час прощання із загиблим героєм в громаді повідомлять пізніше.