Батько п’ятьох дітей з одеського передмістя загинув у бою на Херсонщині

Під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку загинув мешканець села Ілічанка Красносільської громади Ігор Олександрович Горлов.
Про це повідомили на facebook-сторінці Красносільської громади.
Український захисник загинув 16 січня 2024 року. Йому назавжди залишиться 40 років.
Загиблий Ігор Горлов до останньої миті виконував свій військовий обов’язок на передовому рубежі оборони України в Херсонській області.
Як повідомили в громаді, загиблий герой мріяв дожити до Перемоги та відсвяткувати її зі своєю великою родиною. Але доля розпорядилася інакше.
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У полеглого на війні захисника залишилася дружина й п’ятеро дітей.
Співчуваємо і сумуємо разом з рідним та близьким загиблого, –
написали слова скорботи рідним та близьким Ігоря.
Про дату й час прощання із загиблим героєм в громаді повідомлять пізніше.