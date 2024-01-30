Підприємця з Одеси представлено до високої нагороди посмертно

Про це повідомили у 122 окремій бригаді ТрО.

Командир стрілецького взводу старший лейтенант Михайло Міліціян із позивним “Шериф” у минулому водолаз-глибоководник, мав вищу військову освіту. Був успішним підприємцем і вдало розвивав власний бізнес. Михайло Васильович свого часу волонтерив, а також був десятником одеської самооборони.

З початком повномасштабної війни добровільно став на захист своєї країни у складі 122-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Воїн загинув 2 січня 2024 року, коли особовий склад його підрозділу утримував плацдарм на лівому березі Дніпра.

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Старший лейтенант Михайло Міліціян пожертвував своїм життям заради збереження життів особового складу. Під час виконання бойового завдання на південному напрямку у складі тактичної групи, 1 січня 2024 року, воїн отримав осколкові поранення. Наступного дня, під час евакуації поранених, човен, у якому перебував Михайло Васильович, потрапив під артилерійський обстріл. Військовий отримав важкі вогнепальні осколкові поранення несумісні з життям.

“Це був справжній командир, який користувався беззаперечним авторитетом у своїх підлеглих”, – кажуть побратими загиблого.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та інші особи за бездоганне виконання військового і службового обов’язку, виявлену при цьому доблесть і честь.