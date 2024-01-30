Новини Одеси та Одеської області

Підприємця з Одеси представлено до високої нагороди посмертно

Підприємця з Одеси представлено до високої нагороди посмертно

За бездоганне виконання військового обов’язку командир стрілецького взводу у 122-ій окремій бригаді Сил тероборони Міліціян Михайло Васильович представлений до нагородження орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно.

Про це повідомили у 122 окремій бригаді ТрО.

Командир стрілецького взводу старший лейтенант Михайло Міліціян із позивним “Шериф” у минулому водолаз-глибоководник, мав вищу військову освіту. Був успішним підприємцем і вдало розвивав власний бізнес. Михайло Васильович свого часу волонтерив, а також був десятником одеської самооборони.

З початком повномасштабної війни добровільно став на захист своєї країни у складі 122-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Воїн загинув 2 січня 2024 року, коли особовий склад його підрозділу утримував плацдарм на лівому березі Дніпра.

Читайте також: Як евакуюють поранених бійців одеської бригади тероборони з плацдарму на лівому березі Дніпра (фото)

Старший лейтенант Михайло Міліціян пожертвував своїм життям заради збереження життів особового складу. Під час виконання бойового завдання на південному напрямку у складі тактичної групи, 1 січня 2024 року, воїн отримав осколкові поранення. Наступного дня, під час евакуації поранених, човен, у якому перебував Михайло Васильович, потрапив під артилерійський обстріл. Військовий отримав важкі вогнепальні осколкові поранення несумісні з життям.

“Це був справжній командир, який користувався беззаперечним авторитетом у своїх підлеглих”, – кажуть побратими загиблого.

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та інші особи за бездоганне виконання військового і службового обов’язку, виявлену при цьому доблесть і честь.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати