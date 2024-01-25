Одещина у жалобі: війна забрала трьох Захисників, серед них – відомий спортсмен

Прощання з відомим каноїстом, Захисником України Ярославом Білинським, відбудеться 26 січня в Ізмаїлі за адресою: 3-й провулок Шевченка, будинок. 12а. Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Заступник начальника прикордонного застави з персоналу прикордонної комендатури швидкого реагування, старший лейтенант Ярослав Миколайович Білінський мужньо захищав українську землю від російських окупантів з 2014 року, брав участь в Антитерористичній операції, служив у пункті пропуску «Довжанський».

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З 2024 року у складі прикордонної комендатури швидкого реагування виконував завдання щодо відображення збройної агресії Росії у зоні активних бойових дій у межах Сватівського району Луганської області.

Він має стати чемпіоном світу з веслування на каное – за свою спортивну кар’єру отримав понад півсотні медалей різної гідності та безліч грамот, був майстром спорту та неодноразовим чемпіоном України. Але коли на українську землю прийшла війна, Ярослав Білінський пішов боронити Батьківщину.

“Війна наздогнала його вдома, під час відпустки…”, – повідомив мер Ізмаїла.

Ярослава Миколайовича Білинського буде поховано на Алеї Слави на Новому кладовищі.

У суботу, 27 січня, Лиманська громада проведе в останню путь Захисника України Симаченка Геннадія Вікторовича. Про це повідомляє голова Лиманської громади Василь Резніченко.

Машина із загиблим заїде на територію громади о 9:15 та проїде через села Зарічне, Новоселиця, Трапівка, Лиман та Приморське.

Сумну звістку з фронту отримали також жителі Балтської громади. На щиті повертається до рідного села Белине захисник України Юрій Шаповал.

У п’ятницю, 26 січня, об 11:45 Героя зустрінуть живим коридором.

Прощання з воїном відбудеться завтра о 12.00 біля Алеї Слави. У громаді буде оголошено день жалоби.

Вічна пам’ять і вічна слава Героям!