На фронті загинув молодий доброволець із Одеської області

Про це повідомили на facebook-сторінці Петропавлівської громади.

У повідомленні йдеться, що Олександр загинув 21 січня біля села Роботине Запорізької області.

Загиблий герой був наймолодшим сином багатодітної родини. Народився Сашко 24 квітня 1999 року в селі Петропавлівка, де й навчався у місцевій школі.

Олександр не служив в армії, але з самого початку російського вторгнення вступив до територіальної оборони м. Одеси.

Молодий та оптимістично налаштований Сашко вірив у Перемогу й сам зі зброєю в руках її наближав, –

написали у громаді.

Про дату та час прощання із загиблим героєм мешканців громади сповістять пізніше.