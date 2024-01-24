На фронті загинув молодий доброволець із Одеської області

На війні загинув мешканець Петропавлівської громади Білгород-Дністровського району 24-річний Олександр Чихічин, який не маючи досвіду служби в армії, став на захист Батьківщини.
Про це повідомили на facebook-сторінці Петропавлівської громади.
У повідомленні йдеться, що Олександр загинув 21 січня біля села Роботине Запорізької області.
Загиблий герой був наймолодшим сином багатодітної родини. Народився Сашко 24 квітня 1999 року в селі Петропавлівка, де й навчався у місцевій школі.
Читайте також: Випускник одеської гімназії загинув, захищаючи Україну
Олександр не служив в армії, але з самого початку російського вторгнення вступив до територіальної оборони м. Одеси.
Молодий та оптимістично налаштований Сашко вірив у Перемогу й сам зі зброєю в руках її наближав, –
написали у громаді.
Про дату та час прощання із загиблим героєм мешканців громади сповістять пізніше.