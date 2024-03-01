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Два міста Одеської області прощаються із загиблим на війні захисником

Два міста Одеської області прощаються із загиблим на війні захисником

Жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Родина та мешканці Татарбунар Одеської області отримали трагічну звістку про загибель Василя Унгуряна, який довго вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Татарбунарська міськрада.

Василь Унгурян народився в Татарбунарах, але жив із сім’єю в Ізмаїлі.

Дружина та дві доньки чекали та вірили до останнього. Але, на жаль, сталося найгірше. Днями, після восьми місяців пошуків, родина отримала звістку про загибель чоловіка та батька.

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“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Низько схиляємо голову у скорботі та поділяємо пекучий біль втрати. Вічна пам’ять і шана воїну-захиснику!”, – написали земляки.

Захисник героїчно загинув 9 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області.

Сьогодні Василя Унгуряна востаннє везуть додому, в Ізмаїл. Його шлях пролягатиме через рідне місто. Мешканці Татарбунар збираються на центральній вулиці, щоб провести в останню путь свого земляка.

Живим коридором зустрінуть захисника і в Ізмаїлі, де 2 березня Василя Унгуряна буде поховано.

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