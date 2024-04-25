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У порт Великої Одеси зайшов “справжній” контейнеровоз з Китаю

У порт Великої Одеси зайшов “справжній” контейнеровоз з Китаю

Обсяг контейнерних перевезень до портів Великої Одеси поступово зростає. До причалу одного з терміналів Чорноморського порту пришвартувався контейнеровоз Pros Hope, який прибув із Китаю.

21 квітня контейнеровоз Pros Hope зайшов до порту Великої Одеси з китайського Чжухаю без заходу до інших портів.

Про це повідомляє сайт Marine Traffic.

Таке судно зайшло до нашої гавані вперше з початку повномасштабної війни. Раніше контейнери з вантажами доставляли до портів Великої Одеси не спеціалізовані судна, а так звані фідери, пристосовані під їхнє перевезення. Першопрохідником стало судно T Mare під прапором Панами.

Судно Pros Hope було збудовано у 2005 році в Румунії на верфі Vard Tulcea. Керує контейнеровозом німецька компанія Interorient Marine Services.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від атак росіян.

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