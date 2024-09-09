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Як працює аеротрансфер: скільки їхати з Одеси до Кишинева

Як працює аеротрансфер: скільки їхати з Одеси до Кишинева

Завдяки роботі аеротрансфера Одеса-Кишинів збільшився потік транзитних пасажирів через Одеську область і зібрано понад 150 тис. грн на обладнання для військових.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.

У березні поточного року з Одеси запустили спеціальний аеротрансфер для прискорення проїзду українців, які прямують у міжнародний аеропорт Кишинів. Завдяки цьому вся поїздка від Одеси до молдавського аеропорту займає 3,5 години.

“Задум – щоб люди за 3,5 години “залізно” могли дістатися аеропорту та не спізнитися на літак. Ми також домовилися з перевізником, що військовослужбовці матимуть знижки на цей трансфер. Це – приватна компанія, у нас із ними підписаний меморандум щодо забезпечення трансферу. Із бюджету ми не витрачаємо на це грошей. Перевізник довгий час узагалі працював із мінусовою дельтою, зараз уже є прибутки», – розповів Кіпер.

Завдяки прибутку від перевезень уже закуплено обладнання для військових на суму понад 150 тис. грн.

«Перевізники також допомагають нам забезпечувати військових, зокрема ми разом купували 3D-принтери для ЗСУ», – зазначив керівник ОВА.

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Як працює аеротрансфер

Аеротрансфер Одеса-Кишинів вирушає щодня о 08:00 з АС «Старосінна» та о 17:00 з аеропорту м. Кишинів.

Вартість квитка – 800 грн.

Купувати квиток треба заздалегідь. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева.

Під час купівлі треба надати:

  • копії квитка на літак із відправленням із Кишинева;
  • вказати особисті дані та відомості про військовий облік;
  • повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб з інвалідністю;
  • документи, що дають право на знижку;

Знижка в 50% передбачена для військових і членів їхніх сімей (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

Реєстрація на рейси за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/

 

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