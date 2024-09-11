Нова дорога на південь Одещини пройде поза територією Молдови: що про неї відомо

Спочатку лінія ЛЕП, автошлях – згодом

«Одеське Життя» зібрало наявну інформацію щодо проєкту.

Про будівництво цього так потрібного відрізку траси говорять вже давно. Зараз про нього знову згадали після інтерв’ю голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, поштовх до будівництва автошляху має дати інше будівництво – енергетичне. Параллельно маршруту автотраси має пройти нова високовольтна лінія електропередач (ЛЕП).

Зараз склалася така ситуація, що електрика на південь Одещини також має проходити через відрізок на території Молдови, причому через МолдДРЕС, яка контролюється владою невизнаного Придністров’я. Це анклав проросійський сепаратистів на території сусідньої держави. Така залежність дуже небезпечна для забезпечення енергетичної незалежності цього регіону нашої держави. Тому спочатку збудують лінію ЛЕП, а лише згодом – відрізок автомагістралі.

– Я думаю, поки вони не протягнуть ЛЕП, питання про дорогу не підніматиметься, – припустив голова ОВА.

Але поява ЛЕП сприятиме й появі автошляху, бо підсипну частину яка з’явиться при встановленні електроопор, можна використати і як основи для дороги.

– Я запропонував Кабміну, щоб під час прокладання ЛЕП, – а вона пройде в плавнях Маяк, де були сильні пожежі, – та створення підсипної частини для опор використати цю підсипну для будівництва окремої дороги в обхід Паланки, – пояснив Олег Кіпер.

Якою буде нова дорога та де пройде

Новий відрізок траси Одеса – Рені має бути длиною біля десяти кілометрів та пройде виключно по території України – через плавні Дністровського лиману, які входять до Нижньодністровського національного природного парку.

Наразі ще навіть немає проекту нової дороги. Майже два роки його розробляло підприємство, яке перемогло у тендері 2021 року, але контракт з ним було розірвано державою і наразі оголошено новий тендер.

Попередні розробники пропонували два варіанти: насипной та естакадний. Причому Державна служба з питань відновлення територій наголошувала, що в пріоритеті має бути естакадний варіант. Але який буде обрано – поки що невідомо.

Зазначимо лише, що насипну дорогу збудувати швидше і дешевше. Також її легше відновлювати в разі пошкодження ворогом.

Але естакадний варіант менше шкодить живій природі. А це важливо, бо дорога проляже через територію природного парку.

Де саме проляже новий відрізок траси сказати важко, бо немає навіть проєкту.

Зараз же українці мають багато складнощів з тим, як потрапити в південні райони Одещини. Трасі через Молдову була лише одна альтернатива – через міст в районі Затоки, але після російських обстрілів це споруда не працює.

А транспорт, що їде трасою Одеса – Рені, вимушений проходити через митний та прикордонний контроль. Це часто призводить до утворення багатогодинних заторів. Тому так необхідно побудувати шлях, який бі цілковито проходив територією нашої країни.

До речі, був і більш дешевший варіант уникнути контролю в пунктах перетину кордону і прискорити рух. Була пропозиція відгородити частину траси, що проходить територією Молдови великим парканом, що унеможливлювало би нелегальний перетин кордону. Повідомлялося, що на це навіть була згода молдовської сторони. Але проєкт чомусь не було реалізовано.

Перед війною також планували будівництво другого, більш зручного, ніж в Затоці, мосту через Дністровський лиман. Але война змусила владу відкласти ці плани до завершення бойових дій.

Фото з сайту yug.today