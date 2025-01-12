Акцію організував одеський журналіст Леонід Штекель. Раніше він виходив на одиночний пікет проти перейменування вулиць та демонтаж пам’ятників в Одесі. Разом із ним на пікет вийшли ще кілька людей. Учасники акції тримали плакати з написами «Відновіть пам’ятник Висоцькому», «Ніхто не змусить одеситів забути історію міста», «Ганьба» та іншими. «Я був обурений тим мерзенним способом, у який було знесено пам’ятник Висоцькому. Хоча я не любитель цього пам’ятника і чудово розумію, що ті люди, які його встановили, далеко не найкращі, м’яко кажучи. Я сам із ними боровся завжди, але річ у тім, що пам’ятник людині, яка справді справила величезний вплив на Одесу, була символом совісті у роки застою», – прокоментував Леонід Штекель. Пікет тривав менше ніж 20 хвилин, після чого його учасники розійшлися.

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Джерело та фото: Суспільне Одеса