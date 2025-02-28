Профсоюз направил письмо в Министерство образования и науки Украины с предложением приостановить или переформатировать реорганизацию ВУЗов. Речь идет о морских заведениях высшего и профессионального предвысшего образования, в том числе Национального университета «Одесская морская академия», Херсонской государственной морской академии и Дунайского института НУОМА.

В ответе МОН заявило, что сейчас отсутствуют какие-либо распорядительные документы по реорганизации Национального университета «Одесская морская академия». То же самое касается и Херсонской государственной морской академии.

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«Модернизация вузов является частью Стратегии развития высшего образования на 2022-2032 годы и соответствует рекомендациям Европейской комиссии в рамках Пакета расширения 2023 для повышения качества образования. Все изменения должны осуществляться по законодательству, с соблюдением трудовых прав работников и без нарушения образовательного процесса»,— говорится в ответе.

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 12 февраля 2025 г. №111-р «О реорганизации Национального университета «Одесская юридическая академия», этот вуз должен войти в состав Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, который станет правопреемником имущества, прав и обязанностей Национального университета «Одесская юридическая академия».

В юракадемии с таким решением Кабмина не согласились и считают, что распоряжение по слиянию вузов не имеет законных правовых оснований. В заведении отмечают, что до сих пор нет обнародованного плана реформирования заведений высшего образования.

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