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У Молдові поблизу кордону з Одеською областю виявили уламки “Шахеда”

У Молдові поблизу кордону з Одеською областю виявили уламки “Шахеда”

У Молдові знайшли фрагменти ударного безпілотника “Шахед”. Їх виявили 11 лютого поблизу села Етулія у Вулканештському районі Гагаузії, неподалік від кордону з Україною.

Як повідомили молдавські прикордонники, район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточили.

“Цю інформацію оперативно повідомили компетентним органам. Доступ у район падіння уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх заходів для підтримання громадського порядку, миру та безпеки”, – повідомили в Прикордонній поліції.

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Попередньо, дрон був збитий українською ППО в ніч з 9 на 10 лютого, коли російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одеської області.

“Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою”, – зазначили в Прикордонній поліції Молдови. вживають усіх заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки”, – повідомили в Прикордонній поліції.

Нагадаємо, в ніч із 9 на 10 лютого ворог здійснив масовану атаку дронами в напрямку півдня Одеської області. В обласному центрі є пошкодження на об’єкті припортової інфраструктури, там дістала поранення одна людина. В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, господарські приміщення, житлові будинки, автомобілі. Поранення дістали троє чоловіків, яких госпіталізовано у важкому стані.

Раніше російський “шахід”, збитий над Ізмаїльським районом, впав на територію Румунії. За тривогою злітали винищувачі – румунський F-17 і німецький Eurofighter.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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