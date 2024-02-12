Новости Одессы и Одесской области

В Молдове вблизи границы с Одесской областью обнаружили обломки «Шахеда»

В Молдове вблизи границы с Одесской областью обнаружили обломки «Шахеда»

В Молдове нашли фрагменты ударного беспилотника «Шахед». Они были обнаружены 11 февраля близ села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной.

Как сообщили молдавские пограничники, район, где нашли обломки боевого беспилотника, оцепили.

«Эту информацию оперативно сообщили компетентным органам. Доступ в район падения обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности», — сообщили в Погранполиции.

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Предварительно, дрон был сбит украинской ПВО в ночь с 9 на 10 февраля, когда российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области.

«Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой», — отметили в Погранполиции Молдовы.ли все меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности», — сообщили в Погранполиции.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля враг совершил массированную атаку дронами в направлении юга Одесской области. В областном центре есть повреждения на объекте припортовой инфраструктуры, там получил ранения один человек. В Измаильском районе повреждения получили объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения, жилые дома, автомобили. Ранения получили трое мужчин, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее российский «шахид», сбитый над Измаильским районом, упал на территорию Румынии. По тревоге взлетали истребители — румынский F-17 и немецкий Eurofighter.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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