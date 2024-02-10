Одесу атакують дрони: чути стрілянину та вибухи в небі (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Тривога пролунала о 23:05, околиць Одеси безпілотники досягли за годину, коли вже змінилася доба.

Сили оборони традиційно зустріли “Шахеди” вогнем із зенітних орудій, кулеметів, можливо ракетних систем. Поодинокі вибухи, черги пострілів – усе це вже стало звичним звуковим супроводом ночей в Одесі та регіоні.

Станом на 0:20 жодної офіційної інформації, окрім прохань залишатися в укриттях до відбою, не було. Але за свідченнями в місцевих чатах безрозсудних очевидців, які всупереч здоровому глузду, ризикуючи життя, спостерігали за тим, що відбувається надворі, захисники одеського неба збили кілька дронів.

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“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам перевірену та безпечну для Сил оборони інформацію про обстріл Одеси.