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Відлуння війни: на чорноморському курорті Болгарії виявили дрон із вибухівкою

Відлуння війни: на чорноморському курорті Болгарії виявили дрон із вибухівкою

Сьогодні, 18 вересня, на узбережжі Чорного моря болгарського міста Тюленово виявлено безпілотний літальний апарат із вибуховим пристроєм.

Тюленово – туристичний курорт на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже кілька разів падали російські “шахеди” та їхні уламки.

На скелях біля пришвартованих човнів знайшли дрон. Про падіння дрона правоохоронцям повідомили місцеві жителі.

Співробітник готелю, який розташований на узбережжі Тюленево, опублікував фото знахідки.

На запитання журналістів, чи відоме походження безпілотника, місцева влада зазначила: «як видно здалеку, це один із тих, що використовувалися під час війни в Україні».

Поки неясно, чи впав дрон, чи его віднесло морською течією. Свідки стверджують, що дрон був 3-3,5 метри в довжину і до нього був прикріплений контейнер з вибухівкою.

У Міноборони Болгарії заявили, що військові вже утилізували боєприпаси.

«Після отримання сигналу військовослужбовці провели огляд місця події, де встановили, що до залишків безпілотника прикріплений осколково-фугасний боєприпас калібру 82 мм. За оцінками, через серйозні пошкодження переміщення та транспортування боєприпасів до звалища чи іншого відповідного місця поховання було неможливим. Осколково-фугасні боєприпаси вирішено знищити на місці шляхом контрольованого підриву на охоронюваній території радіусом 150 метрів», – повідомили військові.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня Росія знову атакувала із безпілотників Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО знищили 11 об’єктів противника, втрат немає.

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