Під час нічної атаки на Одещину в Румунії по тривозі піднімали винищувачі: причина

Як повідомило міністерство оборони Румунії, впавший дрон залишив після себе лійку глибиною півтора метри біля села Грінду, яке розташоване за вісім кілометрів від дунайського порту Рені.

Міністерство національної оборони Румунії відстежувало ситуацію в прикордонній зоні та активувало дії повітряної поліції, також було повідомлено Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій по районах у повітах Тулча та Галац, які могли постраждати від ризиків, пов’язаних із цією ситуацією.

Літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази «Михайло Когелничану» було піднято для виконання завдань зі спостереження за національним повітряним простором.

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Міноборони рішуче засудило російські атаки на об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах Дунаю.

“МЗС наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та громадянську інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації, у тому числі на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ в черговий раз заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних об’єктів, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як військові злочини”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що “інформували та проводять консультації із союзниками по НАТО“.

Крім того, через цей інцидент МЗС Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна для пояснень.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли уламки ракет чи дронів падають на територію сусідньої країни. У вересні цього року румунська влада офіційно попередила населення про небезпеку поблизу зони конфлікту.

Через ці інциденти Румунія оголосила, що встановить на кордоні з Україною найефективнішу систему боротьби з безпілотниками в Європі, яка має захистити територію Румунії від атак з боку росії.