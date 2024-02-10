Війна, день 717: наслідки нічної атаки дронами (ОНОВЛЕНО)

Одесу та область атакували 3 хвилі «шахедів»

За інформацією Сил оборони Півдня України, цієї ночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 26 безпілотників (БпЛА) типу Shahed-136/131.

Одесу атакували три хвилі “шахедів”. Першу хвилю ворог направив до Одеси. Усі 9 дронів успішно збили підрозділи протиповітряної оборони.

Загиблих немає. Але уламками збитого безпілотника було пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, один із працівників підприємства отримав поранення.

Другу та третю (яка була вже вранці) хвилі атак ворог спрямовував припортовою інфраструктурою Подунав’я. Тут вдалося знищити 12 дронів.

Однак ворожі безпілотники потрапили до припортових об’єктів, там поранено 3 працівники.

Крім того, постраждала громадянська інфраструктура Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових та сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі, у кількох житлових будинках вибито вікна, розбито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрону було викликано пожежу приватного будинку та гаража.

Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом, за даними Сил оборони Півдня України, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” над Одеською областю було знищено 21 ворожий “шахед”.

ОНОВЛЕНО:

За даними обласного управління поліції, внаслідок нічної атаки дронами рашистів на Одещині постраждали чотири люди, з них троє у тяжкому стані.

«У ніч із 9 на 10 лютого ворог здійснив масовану атаку дронами у напрямку півдня Одеської області. В обласному центрі є пошкодження на об’єкті припортової інфраструктури, там отримав поранення один чоловік. В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, господарські приміщення, житлові будинки, автомобілі. Поранення отримали троє чоловіків, які госпіталізовані у важкому стані. Загальна кількість постраждалих уточнюється»,

– повідомляють правоохоронці.

Наразі поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу та забезпечують правопорядок.

Масштабна пожежа в Харкові: 7 загиблих, згоріла живцем сім’я

Цієї ночі російські агресори також атакували дронами-камікадзе Харків. Ворожі «шахеди» вдарили по автозаправній станції, через що стався витік палива, яке змішалося зі снігом і розтеклося вулицею.

В результаті спалахнули 14 приватних житлових будинків. Площа масштабної пожежі становила 3700 кв. м.

Як повідомив голова Харківської ОВА Синегубов, в результаті російської атаки загинули семеро мирних жителів, серед них троє дітей – 7 і 4 років, а також піврічне немовля.

Ще 50 людей евакуювали, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також повідомляється, що в результаті російської атаки в Харкові згоріла живцем ціла родина – люди виявилися заручником пожежі всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка знайшли у коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній кімнаті. Тіло немовляти ще шукають.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу та Повітряних Сил ЗСУ, минулої доби сталося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження ворога на 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

Загалом у межах Харківської та Одеської областей було знищено 23 «шахеди».