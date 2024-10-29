Одеська область потрапила в топ-3 за вироками за корупцію

Про це свідчать дані аналітиків Опендатабот.

Цього року в Одеській області було винесено 115 вироків у справах про корупцію. За цим показником наш регіон поступається тільки Львівській та Вінницькій областям.

Публікуючи дані за регіонами, аналітики зазначають, що кількість записів скоріше відображає процеси стабільної роботи судів, ніж реальну кількість і локалізацію корупціонерів.

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Найпоширеніші злочини, за якими засуджують корупціонерів у 2024 році:

хабар,

несвоєчасне подання декларацій,

порушення, пов’язані з конфліктом інтересів.

Як карають корупціонерів

Майже 7 тисяч вироків корупціонерам було винесено з початку повномасштабної війни.

Найпопулярніше покарання для фігурантів корупційних справ – це штраф. Саме такий вирок було ухвалено у 98% судових проваджень – це 1 714 вироків. Лише 27 корупціонерів сіли за ґрати – це 1,5% засуджених.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації чиновників не перевіряли. Дані за 2021 і за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік – до квітня 2024.

Після тривалої перерви НАЗК відновило перевірку декларацій чиновників і наразі прогнозується, що кількість вироків зростатиме.

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