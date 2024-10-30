В Одесі тимчасово закриють один із бюветів: де набрати води

Про це одеситів попереджає Комунальне підприємство «Сервісний центр».

У зв’язку з проведенням регламентних робіт на бюветному комплексі, розташованому на вул. Геранієвій, джерело питної води не працюватиме два дні – 31 жовтня і 1 листопада.

Адміністрація КП «Сервісний центр» заздалегідь перепрошує за тимчасові незручності.

Найближчі бюветні комплекси розташовані в парку М. Твена або на 4-ій станції Великого Фонтану. Загалом на території міста розташовано 16 бюветних комплексів із різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів.

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси на території скверу «Зоряний» почалося будівництво нового бюветного комплексу.