В одеському обласному МСЕК пройшли обшуки: що виявили і кого затримали

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Як повідомили правоохоронці, з весни цього року лікар Одеської обласної лікарні допомагав чоловікам призовного віку отримувати медичні документи для визнання їх непридатними до військової служби. До схеми він залучив 12 лікарів із різних установ міста, чиновників Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

«Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності», – повідомили в ДБР.

Вартість послуг становила від 6 до 12 тис. доларів. Уже встановлено 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою.

За місцем роботи та проживання підозрюваних проведено обшуки, під час яких вилучено медичну документацію, понад 80 тис. доларів готівкою та три автомобілі преміум класу.

Крім того, як розповіли в ДБР, під час обшуку в МСЕК затримали двох військовослужбовців, які були в розшуку через СЗЧ, а також п’ятьох військовозобов’язаних, яких розшукували через ухилення від служби.

Організатора злочинної схеми затримано, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Лікарю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що планував змінити керівництво обласної МСЕК ще до скандалу з прокурорами. Зокрема, під час перевірки закладу його вразили погані умови в приміщеннях і неправильне ставлення до військових.