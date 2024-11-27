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Житель Кілії загинув на Харківському напрямку – 28 листопада у громаді День жалоби

Житель Кілії загинув на Харківському напрямку – 28 листопада у громаді День жалоби

Завтрашній день, 28 листопада 2024 року, оголошений у Кілійській міській територіальній громаді Ізмаїльського району Одеської області Днем жалоби на згадку про загиблого на війні бійця Ігоря Петренка.

Про це повідомили на сторінці громади у Facebook.

Ігор Олександрович Петренко був водієм кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А7015. Він загинув 15 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Колесниківка Харківської області. Йому було лише 28 років.

Відповідно до розпорядження першого заступника міського голови, завтра, у четвер, 28 листопада, на території Кілійської міської територіальної громади День жалоби на знак скорботи за загиблим солдатом. Цього дня будуть приспущені прапори України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, а також скасовано розважальні заходи.

Раніше трагічна звістка сколихнула Любашівську громаду: у госпіталі від бойових травм помер військовослужбовець Віктор Ласкорунський.

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