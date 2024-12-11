Ізмаїл прощається з двома загиблими Захисниками

Трагічні звістки повідомив голова Ізмаїльської міської ради Андрій Абрамченко.

Родіон Щегловітов народився і виріс в Ізмаїлі. Захоплювався радіотехнікою – настільки, що з часом почав ремонтувати друзям і знайомим телефони та комп’ютери.

Прийшов час – і він зустрів своє кохання. У молодої сім’ї було багато планів на майбутнє… Однак повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило життя – Родіон Щегловітов пішов захищати Батьківщину та мирне майбутнє свого маленького сина.

Під час виконання бойового завдання в бою за Україну, мужньо виконавши військовий обов’язок, солдат Родіон Юрійович Щегловітов загинув, віддавши за свободу і незалежність Батьківщини найдорожче, що є в людини, – власне життя.

Володимир Гребенюк рано втратив матір, а потім – і батька. Ріс у дитячому будинку, а після закінчення середньої школи почав заробити собі на життя. Працював на будівельних майданчиках робітником, охоронцем, вантажником, двірником… Зустрів кохання, створив сім’ю.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Володимир Гребенюк став на захист Батьківщини та майбутнього.

Водій стрілецького відділення солдат Володимир Володимирович Гребенюк загинув під час виконання бойового завдання.

Героїв поховають на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

Учора, 10 грудня, у Південному попрощалися з 22-річним захисником України Тимуром Ільїним.

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