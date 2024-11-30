Майже рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув воїн із Кілійської громади

Скорботну звістку повідомив у себе на Facebook міський голова Кілії Вячеслав Чернявський.

За його словами, 6 листопада цього року головний сержант механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 4689, молодший сержант Валентин Бурдужа був визнаний загиблим під час виконання бойового завдання 4 грудня 2023 року в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

Цього року чоловікові мало виповнитися 49 років.

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«У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним та близьким. Словами важко залікувати в серці болючу рану втрати. Адже смерть найближчої людини – велике випробування. У цей гіркий момент поділяємо горе Вашої родини і разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі», – написав Чернявський.

Як повідомлялося раніше, на війні загинув житель Кілії Ігор Петренко.

А жителі Ананьївської громади минулого тижня провели в останню путь свого земляка Руслана Гулу.