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Житель Білгород-Дністровського району загинув у Курській області

Житель Білгород-Дністровського району загинув у Курській області

Білгород-Дністровський район втратив ще одного мужнього воїна-захисника Павленка Василя Васильовича – жителя села Олексіївка Маразліївської громади.

Про це зі скорботою повідомляє Білгород-Дністровська райдержадміністрація.

Молодший сержант ЗСУ Василь Павленко загинув 17 вересня 2024 року в районі н.п. Ольгівка Курської області росії. Йому назавжди залишиться 41…

Василь Павленко

Траурна церемонія прощання з Олександром відбудеться 25 вересня 2024 року.

Учора, 22 вересня 2024 року, Білгород-Дністровський попрощався з 23-річним захисником Романом Душкою. Його життя обірвалося 15 вересня між населеними пунктами Бяхово і Обухівка Курської області.

 

 

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