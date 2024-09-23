Житель Білгород-Дністровського району загинув у Курській області

Білгород-Дністровський район втратив ще одного мужнього воїна-захисника Павленка Василя Васильовича – жителя села Олексіївка Маразліївської громади.
Про це зі скорботою повідомляє Білгород-Дністровська райдержадміністрація.
Молодший сержант ЗСУ Василь Павленко загинув 17 вересня 2024 року в районі н.п. Ольгівка Курської області росії. Йому назавжди залишиться 41…
Траурна церемонія прощання з Олександром відбудеться 25 вересня 2024 року.
Учора, 22 вересня 2024 року, Білгород-Дністровський попрощався з 23-річним захисником Романом Душкою. Його життя обірвалося 15 вересня між населеними пунктами Бяхово і Обухівка Курської області.