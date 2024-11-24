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На Одещині попрощалися із загиблим на війні матросом

На Одещині попрощалися із загиблим на війні матросом

Жителі Ананьївської громади Одеської області провели в останню путь свого земляка-Героя – мужнього захисника Руслана Гулу.

Як розповіли земляки загиблого на сторінці громади у Facebook, Руслан Гула був призваний на військову службу наприкінці лютого 2023 року. І він не шукав відмовок і причин, а, як і тисячі його побратимів, став на захист Батьківщини. Його знання та вміння знадобилися у взводі управління роти радіоелектронної боротьби ЗСУ, де Руслан служив у званні матроса і незабаром потрапив на передову на Донбас. Його не стало 17 листопада.

Руслан Гула з Одеської області

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«Громада втратила свого Захисника… Сумна і страшна подія сьогодні зібрала разом велику і дружню сім’ю, друзів, знайомих Руслана… Кілька сотень ананьївців цього холодного листопадового ранку вийшли на центральну вулицю міста, щоб, схиливши коліна, висловити шану і квітами встилати останній маршрут Героя… Попрощатися з Героєм виходили люди і дорогою до кладовища, з повагою проводжаючи в останню путь», – такими словами описали у громаді цей скорботний день.

А представник Другого відділення Подільського РТЦК і СП виконав почесний військовий ритуал: передав вдові загиблого Героя Ользі синьо-жовтий прапор. Він буде зберігатися в сім’ї як символ мужності та героїзму їхнього чоловіка та батька.

Під час похорону військовослужбовці роти охорони триразовим салютом повідомили, що віднині тут спочиватиме захисник України.

Раніше у Південному попрощалися одразу з двома загиблими воїнами – солдатом Ігорем Марковським та бойовим медиком Михайлом Цапом.

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